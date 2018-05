Condividi | S.O. 9:23 Il capogruppo in consiglio comunale del partito democratico chiede l´inserimento nel Cda della Sogeaal dell´esperto di turismo e sistemi locali, Enrico Daga, già assessore provinciale alla programmazione Daga in Sogeaal, endorsement di Pirisi



Nella foto: gli assessori regionali ai Trasporti e al Turismo, Careddu e Argiolas Commenti ALGHERO - Nella discussione sul futuro assetto del Consiglio di amministrazione della Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto di Alghero, irrompe il capogruppo del partito democratico in consiglio comunale ad Alghero e lancia la volata al collega Enrico Daga, tra i papabili per ricoprire il delicato ruolo [ LEGGI ]. Negli scorsi giorni è rimbalzata sui alcuni media la questione del rinnovo del Consiglio d’Amministrazione della Sogeaal - dice Mimmo Pirisi - la società che gestisce l’Aeroporto di Alghero che, dopo un lungo periodo di proprietà a maggioranza pubblica, è stata quasi totalmente privatizzata grazie all’intervento di F2i che di fatto ha salvato lo scalo dalla “bancarotta”.«Un passaggio obbligato per far ripartire la Sogeaal - incalza il capogruppo - che ha riattivato diverse rotte cercando anche di andare oltre il periodo basato unicamente sulla “low-cost” Ryanair. Ma, è evidente che ora serva nuova linfa e questa, a mio modo di vedere e del mio partito, può arrivare proprio inserendo nel Cda forze fresche e soprattutto capaci e adatte a ricoprire quel ruolo».Poi l'. «Nel caso specifico l’indicazione non può non ricadere nel mio collega consigliere del Pd, già assessore provinciale e soprattutto presidente dell’Sistema Turistico Locale, Enrico Daga. Ciò sarebbe utile anche per creare una fattiva "Cabina di regia" tra tessuto produttivo e sistema dei trasporti aerei per riuscire a rafforzare i flussi turistici. Per questo - conclude Mimmo Pirisi - ritengo necessario, viste anche le sfide che ci attendono nei prossimi mesi, cruciali per il futuro di Alghero e di tutta l’area della Provincia di Sassari, che il Presidente Francesco Pigliaru, col supporto palese anche del Sindaco Bruno e delle rappresentanze delle categorie produttive, permetta che Alghero di avere un proprio autorevole rappresentante nella Sogeaal».Nella foto: gli assessori regionali ai Trasporti e al Turismo, Careddu e Argiolas