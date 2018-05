Condividi | A.S. 13:04 I controlli svolti dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno permesso di individuare un soggetto dedito alla messa in circolazione di diverse banconote da 20 euro, risultate essere poi contraffatte Banconote false ad Alghero, giovane nei guai



ALGHERO - Lotta alla circolazione di monete false nella zona algherese. I controlli svolti dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno permesso di individuare

un soggetto dedito alla messa in circolazione di diverse banconote da 20 euro, risultate essere poi contraffatte.



Gli uomini della Compagnia di Alghero, ricostruendo con complesse indagini, anche attraverso pedinamenti e intercettazioni telefoniche, i comportamenti dell’algherese, hanno individuato le modalità di spendita del denaro. In particolare le banconote false da 20 euro, all’atto dei pagamenti, venivano mischiate ad altre banconote genuine così da ridurre al minimo le possibilità di rinvenimento.



Infatti, molte volte, chi riceve denaro presta maggiore attenzione ai tagli più grandi da 50 e 100 euro, tralasciando quelli più piccoli.

Le Fiamme Gialle però, in diverse operazioni, sono riuscite a sequestrare diverse banconote, riportanti tutte la medesima serie alfa-numerica, prima che le stesse fossero messe in circolazione.



Coordinati dalla Procura della Repubblica di Sassari i militari, ottenuto l’ordine di cattura alla luce delle schiaccianti prove acquisite nel tempo, si sono recati presso l’abitazione del

giovane, traendolo in arresto. L’attività del Corpo è ora indirizzata, oltre che a ricostruire la fonte di produzione delle

banconote, probabilmente di provenienza estera, soprattutto a rimuovere dalla circolazione tutte le banconote false.



A tal proposito il comando della Finanza invita tutti i cittadini a controllare le banconote da euro 20 riportanti le serie identificative alfa-numeriche: S43774470341 e X11587930421. In caso di possesso di queste banconote, gli stessi sono invitati a presentarsi presso gli Uffici del Corpo per la verifica della genuinità delle stesse. L’operazione svolta dalla Guardia di

