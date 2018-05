Condividi | Red 13:45 Hishtar, la barca dell’armatore Giorgio Macciocu, portacolori dell’Asd Calic Mare, timonata da Roberto Sechi, conquista il primo posto assoluto nella 18esima edizione della prestigiosa manifestazione svoltasi lo scorso fine settimana nella cittadina francese Vela latina: Alghero protagonista a Saint Tropez



ALGHERO - Hishtar, la barca dell’armatore Giorgio Macciocu, portacolori dell’Asd Calic Mare, timonata da Roberto Sechi, conquista il primo posto assoluto nella 18esima edizione della prestigiosa manifestazione di Vela latina svoltasi lo scorso fine settimana a Saint Tropez. Organizzato dal Comune e dal porto di Saint-Tropez, con la collaborazione della Société nautique de Saint-Tropez, il raduno delle Voiles Latines nella cittadina francese è una vera istituzione, un momento di grande convivialità, in cui il patrimonio marittimo mediterraneo è al centro dell'attenzione.



Circa settanta le imbarcazioni partecipanti: lance, barche marsigliesi e catalane, feluche, gozzi, tarquiers e tartane, provenienti dalla Provenza, dalla Catalogna, dalla Sardegna, dalla Tunisia e dall’Italia. Sechi, skipper di grande esperienza, e tutto l’equipaggio, costituito da Michele Mura, Antonio Pala, Giorgio Macciocu, Ciccitto Sechi ed Italo Senes, hanno dato prova di grande maestria, conducendo la barca algherese alla conquista della vittoria.



Grande la soddisfazione di Maccioccu, armatore di Hishtar, orgoglioso di aver degnamente rappresentato Alghero e la Sardegna nella prestigiosa manifestazione e per il ragguardevole risultato, che conferma ancora un volta la competitività dell’imbarcazione.



