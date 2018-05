Condividi | Red 17:16 La violenza di genere è il tema del convegno in programma giovedì sera alla Camera di commercio di Sassari. Un’occasione di incontro e scambio di esperienze sulla percezione della violenza e gli stereotipi di genere, con due focus, uno sul progetto Aurora, sportello antiviolenza del Comune di Sassari che compie diciotto anni, ed un altro su Generiamo parità, progetto di promozione della cultura del rispetto dei generi e della parità Stereotipi di genere: giovedì il convegno



SASSARI - La violenza di genere è il tema del convegno in programma giovedì 31 maggio, alle 17, alla Camera di commercio di Sassari. Un’occasione di incontro e scambio di esperienze sulla percezione della violenza e gli stereotipi di genere, con due focus, uno sul progetto Aurora, sportello antiviolenza del Comune di Sassari che compie diciotto anni, ed un altro su Generiamo parità, progetto di promozione della cultura del rispetto dei generi e della parità.



Dopo i saluti del sindaco di Sassari Nicola Sanna, della referente dell’Ufficio scolastico territoriale della Provincia di Sassari Antonella Polo e del presidente della Commissione comunale Pari opportunità Elvira Useli, interverranno psicologi ed insegnanti interessati dal progetto, Rossella Pinna e Paolo Demartis per il progetto Aurora, Antonello Sanna, Laura Neri e Laura Torre per Generiamo parità. A moderare, sarà l’assessore comunale alle Politiche sociali Monica Spanedda. In conclusione, approfondiranno il tema della violenza assistita Agostino Loriga e Luana Mulas.



L’incontro ha l’obiettivo di condividere con la città l’esperienza del progetto Aurora, le attività della casa e del centro di accoglienza, e di valorizzare il percorso di formazione e di promozione culturale sulla parità dei generi ed il contrasto degli stereotipi nelle scuole portato avanti dal Comune di Sassari e dall’Ufficio scolastico territoriale. Infatti, il progetto Generiamo parità sta portando avanti una serie di attività di rete, che vedono coinvolti le istituzioni, la scuola, la famiglia, e gli alunni, e che intendono fornire gli strumenti teorici ed operativi volti ad avviare un vero e proprio cambiamento culturale.



