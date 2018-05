Condividi | Red 8:18 L’iniziativa è inserita nella decima edizione del festival Leggendo metropolitano. A Cagliari, nei giorni del festival, spazio anche agli itinerari urbani “Leggendo l’ambiente”, in collaborazione con Legambiente e con il progetto AzzeroCo2 Biblioteca vivente, contro pregiudizi e stereotipi



CAGLIARI - Si rinnova a Cagliari l’appuntamento con la Biblioteca vivente, un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. Riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani, sarà ospitata nella decima edizione del festival Leggendo metropolitano in due modalità, organizzate dalla cooperativa ABCittà. La prima, in collaborazione con l’azienda di trasporti Ctm, coinvolgerà dodici cagliaritani, scelti in base al loro essere l’incarnazione di stereotipi individuati tramite un sondaggio on-line e sedimentati da tempo, che saranno accompagnati, attraverso un percorso di formazione di due giorni, a rileggere la propria esperienza di vita, assumendo poi il ruolo di “libro vivente”: colui che ha compreso e sa raccontare la propria storia. I libri viventi parleranno di migrazioni, omosessualità, apparenza e differenze linguistiche ed incontreranno i loro lettori sugli autobus del Ctm, sabato 9 giugno, sulla Linea 6, dalle 9.30 alle 12.30, e sulla Linea 1, dalle 17 alle 20.



La novità di quest’anno è il progetto Biblioteca vivente oltre le sbarre. Dieci detenuti della Casa circondariale di Uta utilizzeranno i loro permessi premio per trasformarsi in libri viventi e saranno a disposizione per raccontare di se ai lettori del Festival nell’Orto botanico di Cagliari, contribuendo così ad abbattere il sistema di pregiudizi legati al tema della detenzione. L’appuntamento è per domenica 10 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, nell’Orto botanico di Viale Fra Ignazio, per un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Casa circondariale Ettore Scalas, l’Università degli studi di Cagliari e l’Hortus botanicus karalitanus. Nell'occasione, è previsto per i visitatori un biglietto ridotto di 2euro: Leggendo metropolitano vuole così sostenere uno spazio, che per il suo sostentamento conta solo sui proventi della biglietteria.



La Biblioteca vivente è stata presentata lunedì mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Cava romana dell’Orto botanico, con la partecipazione del direttore dell’Orto botanico Gianluigi Bacchetta, del direttore della Casa circondariale di Uta Marco Porcu, di Stefania D’Arista (Ctm) e del direttore artistico di Leggendo metropolitano Saverio Gaeta. Nata in Danimarca negli Anni Ottanta, la Biblioteca vivente consente di affrontare gli stereotipi e sfidare i pregiudizi più comuni in modo positivo e costruttivo. Nella realtà, infatti, le categorie non esistono, esistono solo le persone con le loro storie personali, le loro scelte ed i motivi che le hanno determinate. Grazie a Biblioteca vivente, i “lettori” possono entrare in contatto con persone con le quali nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi.



Nella decima edizione, il festival Leggendo metropolitano rafforza inoltre l’importante sodalizio con Legambiente, attraverso itinerari studiati per scoprire e valorizzare il patrimonio storico ed ambientale di Cagliari, con l’obiettivo di promuovere una crescente consapevolezza nei confronti del territorio. Il progetto “Leggendo l’ambiente”, presentato ieri mattina da Annalisa Columbu (Legambiente Sardegna), propone tre percorsi urbani a partecipazione gratuita ed aperti a tutti, tracciati per approfondire meglio in un’ottica paesaggistica ed archeologica le storie delle famiglie del passato, dei loro legami e delle loro dimore. Per le iscrizioni ai tre itinerari, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@leggendometropolitano.it).



