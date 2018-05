Condividi | M.P. 14:29 Ufficio del Giudice di Pace, l´amministrazione incontra gli avvocati. L´appuntamento è fissato per martedì 5 giugno alle 15 Giudice di pace: Wheeler incontra gli avvocati



Una riunione aperta dedicata ai professionisti del settore per discutere della situazione dell'ufficio del Giudice di Pace a Porto Torres. L'incontro è convocato nella sala consiglio del Comune, in piazza Umberto I. PORTO TORRES – Si svolgerà martedì 5 giugno alle 15 una riunione promossa dall'amministrazione comunale per discutere insieme agli avvocati operanti nel territorio comunale della situazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Porto Torres.Una riunione aperta dedicata ai professionisti del settore per discutere della situazione dell'ufficio del Giudice di Pace a Porto Torres. L'incontro è convocato nella sala consiglio del Comune, in piazza Umberto I.