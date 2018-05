Condividi | Argentino Tellini 14:36 Sotto la regia del dottor Pierfranco Terrosu, capo Dipartimento della Cardiologia di Sassari, dal 24 al 27 maggio si è tenuto all´Hotel Le Palme di Porto Cervo un importantissimo congresso intitolato “Cuore fra medicina e chirurgia” Cardiologia sarda nell´elite internazionale



PORTO CERVO - Sotto la regia del dottor Pierfranco Terrosu, capo Dipartimento della Cardiologia di Sassari, dal 24 al 27 maggio si è tenuto all'Hotel Le Palme di Porto Cervo un importantissimo congresso intitolato “Cuore fra medicina e chirurgia”. Diverse centinaia i presenti, fra i quali illustri luminari sardi, nazionali ed internazionali, come l'eminente portoghese Miguel Sousa Uva, ex presidente dei cardiochirurghi europei. Per tre giorni, la Sardegna è stata la capitale internazionale della cardiologia, a dimostrazione di un settore all'avanguardia, che pur fra qualche limite strutturale e di fondi, ottiene notevoli risultati nel campo della prevenzione e della cura delle patologie ischemiche.



Nelle varie sessioni, si sono susseguiti interventi di grande livello, che hanno arricchito il bagaglio tecnico e di informazione dei tanti giovani cardiologi presenti. A questo servono i congressi, che non devono essere percepiti come semplici passerelle mediche e culturali, ma come metodo di arricchimento, crescita professionale e indispensabili scambi di esperienze. Il Congresso ha posto il suggello ai tanti progressi compiuti dalla Medicina in questi ultimi anni, che sta cercando in tutti i modi di prevenire e arginare alcune delle cause più frequenti di mortalità: gli infarti e gli ictus.



La tre giorni ha anche dimostrato che, nel frattempo, giovani medici e ricercatori italiani si stanno affacciando all'orizzonte, anche italiani e sardi, a dimostrazione che il nostro Paese è sempre una fucina di talenti. Ma è anche grazie al lavoro del personale paramedico che si ottengono risultati importanti: un gioco di squadra, che è stato più volte sottolineato negli interventi dei relatori. Il congresso, oltre al dottor Pierfranco Terrosu, è stato presieduto dal dottor Michele Portoghese, affermato cardiochirurgo dell'ospedale di Sassari. L'appuntamento è per l'anno prossimo, con l'obbiettivo che questa kermesse (che è già una delle maggiori a livello nazionale) diventi sempre più rinomata nel panorama internazionale della cardiologia.



Nella foto: Pierfranco Terrosu e Michele Portoghese