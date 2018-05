Condividi | Red 15:06 Dal 7 giugno, SmartWings riattiva il collegamento, previsto ogni giovedì tra il Riviera del corallo e l´aeroporto della capitale della Repubblica Ceca Nuovo decollo per l´Alghero-Praga



ALGHERO – Ripartirà giovedì 7 giugno, dall'aeroporto di Alghero, il collegamento diretto con Praga. Il volo sarà operato da SmartWings ogni giovedì, con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti.



Il decollo da Praga è previsto per le 11.20 e l'atterraggio ad Alghero alle 13.25. Il volo dal Riviera del corallo è invece in programma alle 14.15, per atterrare alle 16.15.



SmartWings utilizza la flotta della Travel service, attualmente la compagnia aerea più grande della Repubblica Ceca, che opera voli di linea, charter e privati sul mercato nazionale e di Slovacchia, Polonia ed Ungheria. SmartWing ha dedicato una sezione del proprio sito alle aziende ed agenzie di viaggio per la prenotazione di gruppi a partire da dieci persone ed offre ai suoi clienti una nuova applicazione Smart flights, con la quale i voli sono a portata di mano ed il check-in online è semplice. Commenti ALGHERO – Ripartirà giovedì 7 giugno, dall'aeroporto di Alghero, il collegamento diretto con Praga. Il volo sarà operato da SmartWings ogni giovedì, con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti.Il decollo da Praga è previsto per le 11.20 e l'atterraggio ad Alghero alle 13.25. Il volo dal Riviera del corallo è invece in programma alle 14.15, per atterrare alle 16.15.SmartWings utilizza la flotta della Travel service, attualmente la compagnia aerea più grande della Repubblica Ceca, che opera voli di linea, charter e privati sul mercato nazionale e di Slovacchia, Polonia ed Ungheria. SmartWing ha dedicato una sezione del proprio sito alle aziende ed agenzie di viaggio per la prenotazione di gruppi a partire da dieci persone ed offre ai suoi clienti una nuova applicazione Smart flights, con la quale i voli sono a portata di mano ed il check-in online è semplice.