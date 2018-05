Condividi | Red 22:22 Otto Comuni del sud Sardegna hanno firmato i patto per l´attuazione della sicurezza urbana. «Garantito un maggiore presidio nei territori», ha sottolineato l´assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu Videosorveglianza: patto tra otto Comuni



CAGLIARI – Questa mattina (martedì), il prefetto di Cagliari Tiziana Costantino ed i sindaci di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Portoscuso, Nuraminis, Pauli Arbarei, Sanluri, Settimo San Pietro e Villamar, alla presenza dell’assessore regionale degli Enti locali Cristiano Erriu e del presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, hanno firmato i Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. All’incontro, hanno partecipato i rappresentanti della Questura di Cagliari e dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza.



Erriu, nel portare i saluti del presidente Francesco Pigliaru, ha ricordato che «la Regione, con 20,5milioni di euro di risorse del Por Fesr, finanzierà il bando a sportello che sarà pubblicato entro un mese e che sarà aperto ai Comuni interessati. La prospettiva è quella di garantire la copertura dei 256 Comuni sardi che ancora non dispongono di impianti di videosorveglianza per la prevenzione e la repressione dei reati. Gli Enti locali potranno presentare richiesta di ammissione ai finanziamenti statali disponibili, pari a 37milioni di euro per il triennio 2017-2019».



«Si tratta di un nuovo, importante passo avanti – ha sottolineato l'assessore – che si compie dopo l’Accordo siglato lo scorso 18 gennaio a Nuoro con il ministro dell’Interno Marco Minniti, poi rafforzato dall’Accordo per la promozione della Sicurezza integrata che il ministro Minniti e il presidente Pigliaru hanno sottoscritto lo scorso 27 febbraio a Roma. Un percorso articolato, ma condiviso dalla Regione e dagli Enti locali, di cui la videosorveglianza è un fondamentale tassello che consente di aumentare la sicurezza nei territori e la percezione che i cittadini sardi hanno di essa».



«Credo che sarà di grande aiuto ricevere dalle forze di polizia gli indirizzi operativi per il miglior utilizzo delle risorse e delle apparecchiature tecnologiche da mettere in rete», ha concluso Erriu, che ha fatto gli auguri al prefetto Costantino, che oggi ha compiuto il suo ultimo atto ufficiale alla guida della Prefettura di Cagliari, e ha rimarcato «lo spirito di proficua e leale collaborazione tra le istituzioni statali, regionali e locali che ha permesso di raggiungere importanti risultati, su tutti l’Accordo firmato dal ministro Minniti».



