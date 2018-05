Condividi | M.V. 18:00 Ad Alghero sei componenti della Commissione presieduta da Speranza Piredda protocollano le dimissioni: si tratta di Giovanna Caria, Giulia Dessole, Pasqualina Bardino, Paola Correddu, Caterina Salerno, Alessandra Mura Pari Opportunità: lasciano in 6 ad Alghero



ALGHERO - Fulmine a ciel sereno all'interno della Commissione Pari Opportunità del Comune di Alghero, istituita per la prima volta dall’Amministrazione di Alghero nel marzo 2017 [



Inizialmente costituita da 21 componenti, la Commissione è presieduta da circa un anno dalla dottoressa Speranza Piredda, ginecologa con una lunga esperienza nell´associazionismo e nel volontariato. Nel giro di due giorni però, sei componenti hanno protocollato le proprie dimissioni irrevocabili. Si tratta di Giovanna Caria, Giulia Dessole, Pasqualina Bardino, Paola Correddu, Caterina Salerno e Alessandra Mura.



Diverse le motivazioni alla base di una scelta che, considerata la non casuale contemporaneità, deve essere stata presa collegialmente dalle sei ex commissarie. C'è chi ammette il proprio «disinteresse a partecipare ai progetti» come nel caso della Dessole, chi invece denuncia «la mancanza di democrazia interna e trasparenza» come la Salerno. Per Giovanna Caria ha invece inciso - tra le altre cose - la «carente organizzazione interna» e la mancanza di un democratico confronto. Ancor più netto il giudizio della Correddu che nella lettera di dimissioni riporta di «una gestione verticistica e poco democratica della Commissione».



