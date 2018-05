Condividi | M.V. 20:45 Michele Pais si smarca definitivamente e non firma più con Forza Italia. Da Camerada e Pirisi un attacco apparentemente "gratuito" all´indirizzo dell´assessore e Vicesindaco Esposito sul rally mondiale, tra i grandi eventi in programma ad Alghero. Si rischia lo scontro istituzionale Rally, Vicesindaco nel mirino: imbarazzo



ALGHERO - E' tutto pronto ad Alghero per il rally mondiale in programma in Riviera del Corallo dal 7 al 10 giugno: Prove speciali, spettacolo, eventi collaterali e una copertura televisiva straordinaria, senza precedenti. Uno dei grandi eventi su cui Regione ma soprattutto Alghero investono ormai da diversi anni, con ritorni d'immagine consolidati in termini economici e turistici [



Nonostante le ottime recensioni e soprattutto le promettenti previsioni che confermano Alghero tra le capitali mondiali dell'automobilismo, per una prova che negli anni è sempre rimasta nei cuori dei piloti ma soprattutto degli sponsor e dell'organizzazione che ha lavorato a braccetto con l'Amministrazione pur di confermare la tappa sarda, sorprende il violento attacco sferrato all'indirizzo dell'assessore e vicesindaco di Alghero da Forza Italia. «Eccelle l’asineria nel promuovere l’unico vero grande evento che ha ancora oggi Alghero: il Mondiale del Rally».



Parole scritte e inviate alla stampa dai consiglieri Nunzio Camerada e Maurizio Pirisi indirizzate a colpire per «inesistenza e inconsistenza amministrativa» Gabriella Esposito, la delegata al Turismo della giunta comunale guidata da Mario Bruno. Secondo Camerada e Pirisi, in una qualsiasi località turistica il Wrc avrebbe visto un percorso pubblicitario massiccio con spot, appuntamenti collaterali e altre iniziative utili a fare crescere l’attesa e riuscire a far pernottare i villeggianti nelle strutture ricettive e implementare dunque il giro d’affari: Ma questo - a detta loro - non avverrebbe ad Alghero, dove l'evento starebbe diventando sempre più “mordi e fuggi” con altri comuni pronti ad ospitarlo e dargli il risalto che merita.



Fin qui tutto abbastanza normale per una città abituata a un livello di litigiosità (politicamente parlando) decisamente elevato con strumentalizzazioni quotidiane e continue. Ciò che coglie di sorpresa un po tutti e rischia di rappresentare un vero problema istituzionale è rappresentato dai ruoli che i rispettivi interlocutori ricoprono da diversi anni. Camerada (nella foto), infatti, oltreché consigliere di opposizione risulterebbe il tecnico di fiducia dell'Automobil Club Italia ad Alghero, l'ente che organizza con lo stesso Comune il Rally Italia Sardegna, settima prova del campionato del mondo Wrc. Inutile negarlo, una posizione che in città, negli uffici comunali, come in Fondazione e tra i consiglieri crea qualcosa di più dell'imbarazzo.