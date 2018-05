video Condividi | M.V. 22:10 Decibel: Alghero fa scuola

Con lo sportello tutti d´accordo



Calano le controversie tra cittadini, albergatori e titolari di attività d´intrattenimento notturno anche in estate ad Alghero. E´ grazie allo sportello di conciliazione del rumore, nato nel 2016 per dare assistenza tanto ai residenti quanto agli imprenditori: così si evitano le denunce e il ricorso alla magistratura. E lo sportello è preso d´esempio come buona pratica in altre località turistiche. Alla base di tutto il rispetto delle regole in vigore, sufficienti per tutelare tutti. Le parole dell´assessore alle Attività Produttive del comune di Alghero, Ornella Piras.