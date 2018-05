Condividi | Red 9:32 Venerdì sera, le sale della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ospiteranno la presentazione del libro di Pier Bruno Cosso “Fotogrammi slegati. Racconti e monologhi” (Il seme bianco edizioni) Fotogrammi slegati ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 1 giugno, alle 19, con “Fotogrammi slegati. Racconti e monologhi” (Il seme bianco edizioni), l'autore Pier Bruno Cosso ritorna ad Alghero, nelle sale della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare questa raccolta di storie che, brevi come i sogni, si inoltrano nelle zone d’ombra dell’animo umano. Ad introdurre la serata e conversare con l’autore sarà Emma Fenu.



Le letture saranno invece interpretate da Antonello Unida. Tra le pagine del libro, ci si scontra con il vizio del gioco, l’emarginazione di un quartiere malfamato, la mancanza assoluta di rispetto della natura o la piaga della violenza sulle donne.



Cosso è nato a Sassari, lavora come informatore medico scientifico. Ha pubblicato “Il giorno della tartaruga” (2013) e “Dannato Cuore” (2015), entrambe Parallelo45 edizioni. I suoi racconti, “Il cinghiale”, “Era solo uno schiaffo” e “Un treno per” sono stati premiati e segnalati in diversi concorsi letterari.



