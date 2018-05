Condividi | Red 13:02 I militari del Comando provinciale di Sassari della Guardia di finanza, nell’ambito dell’implementazione delle attività volte alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno concluso, in questi mesi, una serie di interventi nei plessi scolastici della Gallura Controlli antidroga nelle scuole



OLBIA - I militari del Comando provinciale di Sassari della Guardia di finanza, nell’ambito dell’implementazione delle attività volte alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno concluso, in questi mesi, una serie di interventi antidroga nei plessi scolastici della Gallura. Le Fiamme gialle di Olbia, dopo le riunioni nell’Assessorato comunale all’Istruzione e con i dirigenti scolastici delle scuole medie superiori interessati (una ventina di istituti), distribuiti tra Olbia, Ozieri, Palau, La Maddalena ed Arzachena, hanno eseguito, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, numerosi controlli sequestrando quasi cento grammi di sostanze stupefacenti, segnalando come consumatori alle Prefetture di competenza quindici studenti e denunciandone altri dodici, alla Procura della Repubblica ordinaria di Tempio Pausania o alla competente Procura della Repubblica per i minorenni di Sassari, per detenzione ai fini di spaccio all’interno degli istituti stessi.



Le sostanze trovate e sequestrate (prevalentemente marijuana e hashish) sono risultate nella gran parte dei casi già suddivise in dosi e pronte per essere smerciate ai giovanissimi clienti. In termini di diffusione della specifica problematica, i controlli antidroga svolti hanno permesso di effettuare sequestri e conseguenti segnalazioni in tutti gli istituti interessati dai controlli, indifferentemente che si trattasse di licei o istituti tecnici. I comportamenti illeciti degli studenti sono stati anche oggetto di provvedimenti di natura disciplinare da parte dei dirigenti scolastici, non solo per la salvaguardia dell’Istituto, ma soprattutto degli alunni. Gli interventi hanno riscosso il plauso del corpo docente e delle famiglie, in quanto finalizzati ad arginare fenomeni criminosi in un ambiente destinato alla formazione ed educazione civica dei giovani.



Sempre sul fronte del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti perpetrato anche da giovanissimi, nei giorni scorsi, dopo l'attività investigativa, i militari individuavano un 15enne olbiese che veniva fermato al rientro a casa. Il giovane, evidentemente innervosito dalla presenza dei militari e su richiesta degli stessi, consegnava un involucro contenente numerose inflorescenze di marijuana ed un bilancino di precisione nascosti negli slip. La successiva perquisizione dell’abitazione si concludeva con il ritrovamento e sequestro di circa 40grammi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine dell’operazione, il ragazzo veniva denunciato alla competente Procura per i minorenni di Sassari ed affidato ai genitori, che avevano assistito gli operanti nell’esecuzione delle attività di Polizia giudiziaria.



Infine, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Baschi verdi del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia hanno denunciato una 42enne polacca, che deteneva nella propria abitazione alcune piante di canapa indiana coltivata in vaso ed un ulteriore quantitativo di stupefacente essiccato e pronto per la vendita. A conferma dell'attività di spaccio contestata alla donna, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione.