Porto Torres, LavoRas: interrogazione sui cantieri anticrisi

PORTO TORRES - Risale al 25 aprile la firma della convenzione per l'avvio dei cantieri nei Comuni, all'interno del Piano LavoRas da 128 milioni di euro. Di questi 45,2 destinati a cantieri: 12.500 euro per 3500 lavoratori con un contratto per otto mesi che dà diritto a quattro mesi di Naspi. Il programma è finalizzato all'inserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso l’erogazione di incentivi alle imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Il documento era stato sottoscritto dall’assessore al Bilancio, Raffaele Paci, dal governatore Francesco Pigliaru, dal titolare degli Enti locali Cristiano Erriu, e dai rappresentanti della Conferenza permanente Regione-Enti Locali che assicurano che i cantieri saranno aperti già prima dell’estate.



Sull’argomento la consigliera comunale Loredana De Marco ha protocollato un'interrogazione indirizzata al sindaco Sean Wheeler. «Considerato che il progetto di durata triennale prevede non solo la creazione di cantieri sull’isola ma anche lo stanziamento per le imprese già esistenti - sottolinea la consigliera – e visto il coinvolgimento diretto del sindaco chiedo di sapere a che punto sia la realizzazione di tale piano». La consigliera De Marco sottolinea che fino ad ora la Regione ha operato solo sui tagli, «chiudendo vari cantieri, creando nuovo malessere sociale e togliendo ai comuni risorse importanti per la risoluzione delle problematiche a cui si deve far fronte».



