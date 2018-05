video Condividi | A.S. 17:02 «Prima parcheggi poi pedoni e ztl»



Continua ad Alghero il confronto-dibattito sul nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità firmato da uno dei massimi esperti in materia, Willi Husler. Recentemente approvato dalla Giunta comunale, prevede una serie di modifiche alla viabilità, con l´allargamento delle zone a traffico limitato, l´inversione di marcia in alcune vie strategiche e un sostanziale miglioramento della qualità urbana e della circolazione. I rappresentanti di commercianti e artigiani non hanno dubbi: prima di tutto vengono i parcheggi e la circonvallazione. Le parole di Massimo Cadeddu (ConfCommercio), Mario Piras (ConfArtigianato) e quelle dell´assessore all´Urbanistica Alessandro Balzani.