Due scout turritani al Jamboree negli Stati Uniti



PORTO TORRES - Emanuela e Gabriele, una guida e un esploratore del Reparto Warington - Agesci Porto Torres 1, parteciperanno al più importante incontro internazionale del Movimento Scout, il 24 Jamboree che si svolgerà nell’estate del prossimo anno negli Stati Uniti (Virginia Occidentale). Nei prossimi mesi, Emanuela e Gabriele saranno impegnati nel percorso di preparazione al grande evento. Un percorso che prevede il coinvolgimento del gruppo scout e del territorio; i due giovani turritani saranno gli ambasciatori del gruppo scout ad un evento che, nel mondo scout, si ripete ogni quattro anni.



Il motto del Jamboree statunitense è «Unlock a new world» (letteralmente: libera un mondo nuovo). Il continente americano è il nuovomondo, meta sognata e raggiunta della favolosa avventura di grandi esploratori. Il Jamboree americano offre l’opportunità per cercare e trovare insieme possibili soluzioni per i tanti problemi che «bloccano» il mondo di oggi: ingredienti dell’incontro saranno l’amicizia, la conoscenza delle culture, l’avventura per promuovere la pace, la comprensione reciproca, il rispetto.



Per la prima volta il Jamboree sarà organizzato da tre Paesi insieme – Canada, Messico, Stati Uniti. L’evento si svolgerà ad agosto nel 2019 in una grande tenuta della Bsa (Boy Scout of America) in West Virginia. E’ prevista un’ampia partecipazione di giovani provenienti da diversi Paesi: nazionalità, religioni, lingue e culture, diverse che si incontreranno per dimostrare che il superamento delle barriere artificiali – costruite dagli uomini – è possibile e che si può costruire un mondo pacifico e accogliente.



Tantissime le attività proposte dall’organizzazione: percorsi per Bmx in stile libero; discesa e pumptrack; una pista di allenamento per skateboard conrampe verticali e tre skate bowl; pareti per arrampicata; cordata; bouldering e discesa in corda doppia; poligoniper tiro a segno; costruzione di trappole; tiro al piattello e sosta; tiro con l'arco statico e su bersagli volanti;percorsi su corde e gare di orientamento; zip line; tra cui il Big Zip con cinque linee da 930 metri; escursionisospese su zip line; ponti e percorsi in autosicurezza; circuiti per mountain bike da discesa e cross-country;immersione e nuoto in ben quattro piscine.Si tratta di proposte entusiasmanti, occasioni uniche e di grande attrattiva per gli adolescenti.



