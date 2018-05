Condividi | Red 12:09 Il centro della città diventa un immenso giardino da scoprire. Domani, torna nel cuore della città una delle manifestazioni più attese, che per tre giorni animerà e colorerà il centro Nel weekend sboccia Sassari in fiore



SASSARI - Dal Duomo all’Emiciclo Garibaldi, passando per Piazza Rosario, Largo Brigata Sassari, Piazza Tola, Piazza Azuni, Via Enrico Costa, Via Cavour, fino a Largo Cavallotti e Piazza Castello. I colori ed i profumi di Sassari in fiore torneranno nel cuore della città, da domani, venerdì 1, a domenica 3 giugno, per la più grande esposizione floroviaistica del nord Sardegna. L’appuntamento con l'inaugurazione è venerdì, alle 18, in Piazza Castello. Tante le novità di questa edizione, per la rassegna promossa dai Florovivaisti del nord Sardegna, in collaborazione con l'Assessorato comunale alle Politiche agro-ambientali, il supporto organizzativo dell'associazione Crew e che per la prima volta conta sulla sponsorizzazione e sulla partecipazione attiva della Coldiretti. Da domani, per tutto il weekend, il cuore di Sassari si trasformerà in un grande giardino incantato. Saranno dieci gli allestimenti florovivaistici ai quali spetterà il compito di stupire ed affascinare centinaia di persone di tutte le età. Oltre ottanta attività commerciali e duecento operatori tra artisti, artigiani, produttori agricoli e volontari di associazioni, animeranno Sassari in fiore 2018, accompagnando un weekend di svago e di shopping in centro.



La Coldiretti proporrà delle zone “gialle” di esposizione e degustazione di prodotti a chilometro zero provenienti dai produttori agricoli di tutta la Sardegna, oltre al consueto mercatino di Campagna amica che, per l’occasione, si svolgerà sabato e domenica, sempre all’Emiciclo. L'associazione di categoria organizzerà anche momenti didattici, con il Laboratorio di semina per bambini in Piazza Azuni e la Butterfly house, che da Olmedo installerà la sua biosfera con farfalle di tutto il mondo in Piazza Tola, grazie anche al supporto delle attività commerciali della piazza. La tre giorni può contare sullo sponsor della fondazione onlus Gabriele Bacchiddu e le collaborazioni con l’azienda trasporti pubblici Atp e con Saba Italia. La manifestazione si aprirà in Piazza Castello, che si conferma location ideale per la mostra mercato dei florovivaisti e per la partenza della marching band Majanfè di Oristano, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di tutti gli allestimenti. All’abbellimento delle aree verdi in Via Brigata Sassari, Piazza Rosario, Piazza Cavallino de Honestis e Piazza Azuni, si aggiungono gli allestimenti di Largo Cavallotti, Piazza Duomo e Piazza Tola e, per la prima volta, l’allestimento di un'area privata, da Palazzo Quesada a Corso Vittorio Emanuele. Le isole verdi della Ztl saranno intervallate dall’esposizione di decine di artigiani e dagli associati Coldiretti.



Ritorna anche l’appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione su due ruote promossa dalla Fiab ed organizzata da Comune di Sassari, Comando della Polizia locale e Crew. L’allegra carovana di bambini in bicicletta, scortata dai vigili ed animata dai clown dell’associazione a Tutto tondo, percorrerà sabato 2, la pista ciclopedonale di Viale Italia, a partire dal parcheggio Atp fino al cuore di Sassari in fiore, con la merenda in Piazza Duomo, alle 12. Non mancheranno tante iniziative collaterali ad animare la tre giorni, con momenti di intrattenimento ed animazione realizzate grazie alla collaborazione che nel corso degli anni si è instaurata tra florovivaisti, organizzatori, commercianti del centro storico ed associazioni. Tra i momenti di intrattenimento, alcune novità, come lo show di videoproiezioni che sabato notte illuminerà la fontana di Via Brigata Sassari e la facciata del palazzo attiguo, l’esibizione della corale Nova euphonia e lo spettacolo Lulù e le Maligie magiche. Oltre all’attesissima area pet friendly, nella quale si terrà l’agility dog ed il battesimo della sella, si aggiungono quest’anno i laboratori di giardinaggio di Coldiretti e la Casa delle farfalle con percorsi didattici. In Piazza Santa Caterina, l’animazione dei “Bambini delle Fate” e delle associazioni a sostegno dei bambini. Ed ancora: momenti didattici organizzati dalle attività del centro, che offriranno i più svariati laboratori, dagli origami, alle letture, ai pic nic sui prati delle installazioni. La vastissima offerta in programma per Sassari in fiore, si completa con lo shopping garantito dall’apertura di oltre ottanta punti vendita, che hanno aderito all’iniziativa commerciale “Weekend di primavera”. Durante le passeggiate alla scoperta degli angoli in fiore, le famiglie potranno contare su più di quaranta punti dove poter allattare e cambiare il proprio piccolo. 