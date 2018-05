Condividi | Red 10:14 E´ partita l´11esima edizione della competizione. Le iscrizioni sono effettuabili fino a lunedì 16 luglio. Il primo seminario formativo è in programma oggi pomeriggio Start cup Sardegna al via



SASSARI - Riparte la Start cup, una competizione nazionale presente in Sardegna dal 2008, grazie alla collaborazione fra gli uffici di Trasferimento tecnologico delle Università di Sassari e di Cagliari. Favorire la creazione di impresa e mettere in luce i talenti e le idee innovative mettendosi alla prova in un ambiente protetto: è questo l'obiettivo che l’Uniss, attraverso la Start cup Sardegna, porta avanti da anni. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 16 luglio. Possono partecipare alla competizione, giunta all'11esima edizione, sia idee di business collegate al mondo della ricerca, sia idee provenienti da soggetti esterni alle università, presentati da gruppi composti da almeno due persone. Possono partecipare anche le imprese in forma di società, purché non costituite prima del primo gennaio. Le idee imprenditoriali (Business idea) devono essere presentate, accompagnate da un video elevator pitch, utilizzando la procedura on-line dal sito internet della Star cup Sardegna.



La prima fase della Start cup Sardegna, dedicata alla formazione all'imprenditorialità, comincia subito, con il primo seminario “La pianificazione d'impresa: sviluppare un modello di Business”, in programma oggi, venerdi 31 maggio, dalle 15 alle 17, nel CubAct, incubatore universitario di Via Rockefeller 54, a Sassari (roadshow dalle 9 alle 17, prenotazione on-line sul sito dedicato). Le fasi successive saranno caratterizzate da uno scouting tour di presentazione negli Atenei di Sassari e Cagliari ed ulteriori tappe ad Olbia, Nuoro ed Oristano; la selezione di massimo dieci idee per la fase successiva; un percorso intensivo di mentoring di una settimana per le idee selezionate. La sfida finale regionale proclamerà i tre vincitori della Start cup Sardegna 2018 che, oltre ai premi offerti dagli enti patrocinatori e degli sponsor, avranno la possibilità di partecipare alla fase nazionale: il 16esimo Premio nazionale per l'Innovazione, che si terrà a Verona giovedì 29 e venerdì 30 novembre. Start cup è un concorso nazionale finalizzato a promuovere la ricerca applicata, diffondere la cultura d'impresa e contribuire a creare un contesto innovativo di eccellenza a beneficio dell'intero sistema territoriale. La competizione è resa possibile dalle risorse Por Sardegna 2014–2020 e dal sostegno finanziario assicurato da Sardegna ricerche, dal Banco di Sardegna, da Abinsula e dalla Legacoop Sardegna.



Accanto alla Start cup, quest’anno, parte anche la Fri_Start cup, del progetto Interreg Italia Francia marittimo Fri_Start. La Fri_Start cup è una competizione di idee e progetti di impresa che supporta la nascita e l’avvio di iniziative start up a contenuto innovativo nei territori di riferimento del Programma Interreg Italia Francia marittimo: Liguria, Sardegna, Toscana (esclusivamente per le Province di Grosseto, Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa), Corsica e Paca (Provence-Alpes-Côte d'Azur). L’obiettivo della competizione è incrementare il tessuto imprenditoriale delle Mpmi, promuovere lo sviluppo di progetti e la nascita di nuove imprese nello spazio di cooperazione. Le aree tematiche interessate sono nautica e cantieristica, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie blu e verdi, energie rinnovabili blu e verdi. I cinquanta progetti selezionati beneficeranno di percorsi individuali di assistenza alla costituzione ed avvio dell’impresa, attraverso l’erogazione di servizi transfrontalieri di incubazione quali servizi di tutoraggio individuale, mentorship imprenditoriale, organizzazione e presentazione del progetto ad investitori transfrontalieri e partecipazione all’evento Fri_Start cup Cooperation summit (che si terrà a Sassari ad ottobre). Inoltre, per i migliori otto progetti, selezionati durante la Fri_Start cup Cooperation summit, è prevista la partecipazione ad incontri transfrontalieri finalizzati al cross border venturing.



