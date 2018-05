video Condividi | A.S. 12:31 «Situazione ad Alghero drammatica»

Pais e Marino: attacco all´Ats e Arru



«La situazione ad Alghero è drammatica, c´è una progressiva volontà di smantellamento della sanità. Tutti i reparti soffrono ormai di problemi gravissimi». Il giudizio di Michele Pais, nel giorno in cui il direttore dell´Assl Pierpaolo Pani si presenta in Consiglio comunale è sferzante. Gli fa eco Donatella Marino che avverte: l´Ortopedia non può essere smantellata. Dito puntato sull´assenza dei vertici Ats, Moirano e dell´assessore Arru. le immagini