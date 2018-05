Condividi | Red 21:11 Da oggi e fino a sabato 30 giugno, gli abbonati al campionato Lba potranno esercitare il diritto di prelazione per la prossima stagione. Prezzi invariati e termine ultimo di pagamento fissato per lunedì 30 luglio Abbonamenti Dinamo: «Daremo l´anima»



Nella foto: coach Vincenzo Esposito Commenti SASSARI – Parte oggi (giovedì) la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Banco di Sardegna Dinamo Sassari per il campionato Lba 2018/19. Gli abbonati al campionato potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti entro e non oltre sabato 30 giugno. Sarà possibile regolarizzare il pagamento entro lunedì 30 luglio.Intanto, la Dinamo è già al lavoro per la prossima stagione: ieri, con la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo coach [LEGGI] , si è aperta ufficialmente l’era Vincenzo Esposito. Tanti i contenuti della conferenza stampa del neotecnico biancoblu, che ha lanciato subito le linee guida della nuova stagione partendo da un concetto semplice, ma efficace, che ha ribadito più volte: quello di dare l’anima e sacrificarsi tutti a partire dall’allenatore, ai giocatori, allo staff ed alla squadra, che lavora incessantemente fuori dal campo. Il club di Via Nenni intende partire da questa significativa immagine per dettare i principi della prossima annata: una stagione in cui serviranno l’impegno e la voglia di sacrificio da parte di tutti, pronti a dare il 100percento dal primo minuto fino alla fine. «Una delle chiavi della stagione sarà quella di avere giocatori che andranno in mezzo al campo per dare l’anima, indipendentemente dal vincere o perdere - ha ammonito Esposito - Si devono identificare con la maglia e i colori che indossano, la società e la terra che rappresentano».Il diritto di prelazione dovrà essere formalizzato compilando il modulo disponibile nella segreteria Dinamo, in Via Nenni 2/22, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, e scaricabile anche nella sezione Tickets del sito ufficiale della Dinamo Basket. Chi non ha la possibilità di consegnarlo negli uffici sassaresi, potrà inviarlo via e-mail all’indirizzo web abbonamentidinamo@dinamobasket.com. La consegna del modulo di prelazione dovrà avvenire entro le 20 di sabato 30 giugno. Trascorso questo termine, la segreteria Dinamo procederà alla verifica dei posti non confermati ed all’eventuale apertura di una campagna per nuovi abbonamenti. Chi alla data di scadenza non avrà formalizzato la propria scelta, perderà il diritto al rinnovo della tessera annuale per il proprio posto. Il costo dell’abbonamento è invariato in tutti i settori e la scadenza per il pagamento del rinnovo è fissata entro lunedì 30 luglio.Nella foto: coach Vincenzo Esposito