CasaPound, nuova sede ad Alghero

ALGHERO - Casapound Italia, formazione politica di estrema destra che sta aprendo sedi in tutta la penisola, inaugura sabato prossimo la quarta sede sarda nella città di Alghero. Il prossimo 2 giugno (alle ore 11.30), sarà presente il Presidente Gianluca Iannone. «Una nuova terribile bellezza in Sardegna». Così recita l'evento del gruppo neo-fascista presentatosi alle ultime elezioni politiche del 4 marzo in tutti i collegi della Sardegna. All’apertura è previsto l'intervento di tutti i leader regionali del movimento e degli attivisti algheresi.



