Condividi | Red 21:54 Domani sera, il Mercato civico della Pietraia ospiterà un incontro tra popolazione e studenti del primo anno di Laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l´ambiente e il paesaggio, per discutere insieme scelte progettuali per la qualificazione della Pietraia, del Lido, di Maria Pia e della Taulera La Pedrera: Progettiamo insieme il quartiere



ALGHERO - “Fes tu a la Pedrera. Progettiamo insieme il quartiere” è il titolo dell'incontro in programma domani, venerdì 1 giugno, alle 19, al Mercato civico della Pietraia, tra popolazione e studenti del primo anno di Laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio, per discutere insieme scelte progettuali per la qualificazione della Pietraia, del Lido, di Maria Pia e della Taulera. Si tratta di una zona molto ampia ed importante di Alghero, visto che vi risiede circa un quarto dell'intera popolazione cittadina.



Nell'occasione, si parlerà proprio del Mercato, della stazione ferroviaria, dell'ex vetreria, di spazi culturali, sportivi e per l'aggregazione, di housing sociale, di viabilità e percorsi alternativi e sicuri (dalla stazione all'ospedale, da casa a scuola, da casa a lavoro, da e verso Maria Pia le spiagge). Un modello delle diverse aree aiuterà ad indicare problemi, azioni ed interventi da eseguire.



Le idee, unite ai risultati di altre analisi sugli stessi temi, serviranno a definite un progetto guida per la rigenerazione urbana e per la futura trasformazione del più popoloso quartiere della città. L'incontro, ovviamente, è aperto a tutti. Commenti ALGHERO - “Fes tu a la Pedrera. Progettiamo insieme il quartiere” è il titolo dell'incontro in programma domani, venerdì 1 giugno, alle 19, al Mercato civico della Pietraia, tra popolazione e studenti del primo anno di Laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio, per discutere insieme scelte progettuali per la qualificazione della Pietraia, del Lido, di Maria Pia e della Taulera. Si tratta di una zona molto ampia ed importante di Alghero, visto che vi risiede circa un quarto dell'intera popolazione cittadina.Nell'occasione, si parlerà proprio del Mercato, della stazione ferroviaria, dell'ex vetreria, di spazi culturali, sportivi e per l'aggregazione, di housing sociale, di viabilità e percorsi alternativi e sicuri (dalla stazione all'ospedale, da casa a scuola, da casa a lavoro, da e verso Maria Pia le spiagge). Un modello delle diverse aree aiuterà ad indicare problemi, azioni ed interventi da eseguire.Le idee, unite ai risultati di altre analisi sugli stessi temi, serviranno a definite un progetto guida per la rigenerazione urbana e per la futura trasformazione del più popoloso quartiere della città. L'incontro, ovviamente, è aperto a tutti.