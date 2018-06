Condividi | Red 7:07 Al via oggi, il progetto “Immagine territoriale e identità culturale”, a cura dell´Associazione ScienzaSocietàScienza, organizzatrice del Festival Scienza. La manifestazione è articolata in quattro fasi A Cagliari, tra immagine e identità



CAGLIARI – Inizia oggi (venerdì), a Cagliari, il progetto “Immagine territoriale e identità culturale”, curato dall'Associazione ScienzaSocietàScienza, organizzatrice del Festival Scienza. La manifestazione è articolata in quattro fasi, ciascuna delle quali vuole valorizzare l’ambiente naturale regionale, aiutare a riflettere sull’impatto della scienza e della tecnologia sulla società, promuovere lo sviluppo sostenibile.



Si inizia a Cagliari, da oggi e fino a sabato 30 giugno, all’Edificio Sali scelti del Parco di Molentargius, sul tema della Biodiversità nel Parco naturale regionale Molentargius Saline. Si proseguirà ad Isili, da giovedì 27 settembre a venerdì 23 novembre, sul tema dello Sviluppo sostenibile. Terzo appuntamento ad Oristano, da sabato 20 ottobre a venerdì 30 novembre, sul tema dell’inquinamento marino e costiero da plastiche e microplastiche. Quarta ed ultima tappa all’interno del Cagliari FestivalScienza, in programma da giovedì 8 a martedì 13 novembre, nel centro d’arte ExMa.



"La Biodiversità: Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità nel Parco naturale regionale Molentargius-Saline". Istituito nel 1999, è certamente una delle più importanti aree umide d'Europa per l'elevata concentrazione e varietà dell'avifauna, come risulta dalle numerose attestazioni quali la convenzione di Ramsar e l'inserimento nella rete Natura 2000, sia come Sic, sia come Zps. Il tema sarà trattato attraverso una mostra ed un seminario. La mostra sarà visitabile per tutto il mese di giugno e costituirà un'opportunità per apprezzare l'insieme dei valori naturalistici del Parco e, attraverso la varietà dell'avifauna, contribuire a rafforzare l'immagine del territorio e l'identità culturale dell'ecosistema. La tappa cagliaritana è realizzata in collaborazione con Associazione per il Parco Molentargius, Saline Poetto, Parco naturale regionale Molentargius Saline, Legambiente.