«Tempi certi, Moirano parli»

Non bastano le rassicurazioni del direttore Assl Pierpaolo Pani sulla fase attuativa del programma della rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale che prevede per Alghero-Ozieri il Primo livello. Rianimazione, Terapia intensiva, Ortopedia: «Servono risposte certe sulle tempistiche» dice Alessandro Nasone rivolgendosi al direttore generale dell´Ats, Fulvio Moirano. Le sue parole al microfono del Quotidiano di Alghero.