Auto rubata in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco

ALGHERO – Questa mattina (venerdì), attorno alle 7.15, una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero sono intervenuti in un viottolo dopo le curve della "Bosazza", lungo la vecchia strada che porta da Alghero a Sassari. I Vigili del fuoco hanno dovuto spegnere un incendio di una Bmw, che è poi risultata essere stata rubata ad Ottana.

Già verso le 6, una squadra dello stesso Distaccamento era dovuta intervenire nella zona di Bancali per l'incendio di altre due autovetture. Non si esclude che gli incendi delle tre autovetture siano legati al tentativo di rapina al caveau della Mondialpol di Sassari di ieri sera.