L´arrivo della bella stagione porta nel capoluogo regionale il flusso crocieristico più consistente della programmazione annuale. Mercoledì e giovedì saranno occasione d´approdo di quattro navi Inizia l´estate delle crociere a Cagliari



CAGLIARI – L'arrivo dell'estate porta a Cagliari il flusso crocieristico più consistente della programmazione annuale: le due giornate operative di lunedì 4 e martedì 5 giugno saranno occasione d'approdo di quattro navi. Si inizia lunedì, con Aida Stella e la Pan Orama II.



Aida Stella (nave della compagnia Aida Cruises, brand tedesco di carnival corporation), che batte bandiera italiana, arriverà alle 13 con i suoi 2500 passeggeri e gli oltre seicento membri dell'equipaggio, per ripartire alle 20. Il motoveliero di lusso Pan Orama II, invece, in arrivo alle 14, si fermerà fino al giorno seguente, per effettuare operazioni di “homeport”, lo sbarco e l'imbarco di tutti i suoi passeggeri inglesi, il cui transito da e per Londra sarà agevolato dai voli diretti presenti nell'aeroporto di Elmas. Qui, ad attendere i nuovi ospiti ci sarà un meeting point dedicato, allestito dalla Cagliari Cruise port, per dare ai crocieristi in arrivo non solo il benvenuto in città, ma anche per offrire la necessaria assistenza nella facilitazione e velocizzazione delle operazioni.



Martedì sarà la giornata più movimentata, con tre navi contemporaneamente in porto: oltre alla Pan Orama II, che partirà alle 17, dopo aver imbarcato i nuovi passeggeri, ci saranno la Msc Divina (con i suoi 4mila passeggeri ed i 1300 membri dell'equipaggio) e la Queen Elisabeth (della compagnia inglese Cunard line, con 2mila passeggeri e circa mille mebri dell'equipaggio). Meno intenso, ma comunque cospicuo, il traffico successivo a queste due date: da mercoledì in poi, sono attese le navi Oriana (1700 passeggeri e circa settecento membri dell'equipaggio) e Costa Diadema (4250 passeggeri e circa 1250 membri dell'equipaggio).



