Condividi | Red 14:08 Prosegue l´attività della Guardia di finanza Cagliari nel contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 39grammi di hashish e una persona denunciata Droga a Cagliari: Fiamme gialle al lavoro



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l'impiego delle unità cinofile e di una pattuglia della Tenenza di Iglesias, hanno effettuato una serie di ispezioni nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo regionale. In Piazza Matteotti, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo una persona sospetta, che è stato trovata in possesso di 39grammi di hashish. Il fermato, un 25enne, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria. CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l'impiego delle unità cinofile e di una pattuglia della Tenenza di Iglesias, hanno effettuato una serie di ispezioni nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo regionale. In Piazza Matteotti, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo una persona sospetta, che è stato trovata in possesso di 39grammi di hashish. Il fermato, un 25enne, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.