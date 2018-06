Condividi | Red 20:17 Domani mattina, all´ingresso del mercato civico, e domenica sera, in Piazza Pino Piras, i leghisti raccoglieranno le firme per chiedere ai cittadini se sono d´accordo sull´elezione diretta del Presidente della Repubblica e per chiedere la riapertura dell´Ufficio ticket nel Poliambulatorio Asl di Via degli Orti. Intanto, prosegue il tesseramento 2018 Gazebo della Lega ad Alghero



ALGHERO - Week-end all'insegna dei gazebo della Lega Salvini Premier in più di mille piazze in Italia. Ad Alghero, i gazebo verranno allestiti domani, sabato 2 giugno, dalle 9.30 alle 14, all'ingresso del mercato civico di Via Cagliari, e domenica 3, dalle 17 alle 21, in Piazza Pino Piras.



Nell'occasione, i leghisti raccoglieranno le firme per chiedere ai cittadini se sono d'accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e per chiedere la riapertura dell'Ufficio ticket nel Poliambulatorio Asl di Via degli Orti. Intanto, prosegue il tesseramento al partito per il 2018.



Nella foto: il coordinatore cittadino della Lega Giorgia Vaccaro Commenti ALGHERO - Week-end all'insegna dei gazebo della Lega Salvini Premier in più di mille piazze in Italia. Ad Alghero, i gazebo verranno allestiti domani, sabato 2 giugno, dalle 9.30 alle 14, all'ingresso del mercato civico di Via Cagliari, e domenica 3, dalle 17 alle 21, in Piazza Pino Piras.Nell'occasione, i leghisti raccoglieranno le firme per chiedere ai cittadini se sono d'accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e per chiedere la riapertura dell'Ufficio ticket nel Poliambulatorio Asl di Via degli Orti. Intanto, prosegue il tesseramento al partito per il 2018.Nella foto: il coordinatore cittadino della Lega Giorgia Vaccaro