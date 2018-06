Condividi | M.P. 20:13 La “corsa contro la fame” nel mondo, un atto di solidarietà che ha coinvolto gli studenti della scuola elementare e media dell’Istituto Comprensivo 1 Il Brunelleschi corre contro la fame nel mondo



PORTO TORRES - La “corsa contro la fame” nel mondo, un atto di solidarietà che ha coinvolto gli studenti della scuola elementare e media dell’Istituto Comprensivo 1. Si sono dati appuntamento questa mattina nell’area ciclopedonale compresa tra la chiesa di San Gavino a mare e il parco di Balai per correre tutti insieme e assegnare un ruolo attivo agli alunni partecipanti nell’essere parte della soluzione al problema della fame del mondo.



Ad organizzare l’iniziativa la scuola media Brunelleschi ritrovandosi con alunni, genitori e docenti nell’area antistante la spiaggia di Balai. Erano presenti anche i volontari della Croce Rossa che garantivano la sicurezza attraverso l’ambulanza. Un progetto innovativo gratuito e chiavi in mano dedicato a scuole elementari e medie che, mettendo insieme didattica, sport e solidarietà, rappresenta una straordinaria opportunità di formare, responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame e della malnutrizione infantile.



Al termine della manifestazione è stata raccolta una somma che sarà devoluta all’associazione che porta avanti l’Azione contro la fame e la malnutrizione, da quasi 40 anni leader nella lotta contro la fame. L'associazione ha salvato la vita di bambini malnutriti, assicurando a intere comunità acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione. PORTO TORRES - La “corsa contro la fame” nel mondo, un atto di solidarietà che ha coinvolto gli studenti della scuola elementare e media dell’Istituto Comprensivo 1. Si sono dati appuntamento questa mattina nell’area ciclopedonale compresa tra la chiesa di San Gavino a mare e il parco di Balai per correre tutti insieme e assegnare un ruolo attivo agli alunni partecipanti nell’essere parte della soluzione al problema della fame del mondo.Ad organizzare l’iniziativa la scuola media Brunelleschi ritrovandosi con alunni, genitori e docenti nell’area antistante la spiaggia di Balai. Erano presenti anche i volontari della Croce Rossa che garantivano la sicurezza attraverso l’ambulanza. Un progetto innovativo gratuito e chiavi in mano dedicato a scuole elementari e medie che, mettendo insieme didattica, sport e solidarietà, rappresenta una straordinaria opportunità di formare, responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame e della malnutrizione infantile.Al termine della manifestazione è stata raccolta una somma che sarà devoluta all’associazione che porta avanti l’Azione contro la fame e la malnutrizione, da quasi 40 anni leader nella lotta contro la fame. L'associazione ha salvato la vita di bambini malnutriti, assicurando a intere comunità acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione.