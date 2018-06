Condividi | Red 10:13 Martedì 5 giugno, nella sala consiliare del municipio, l´Amministrazione comunale incontrerà gli artigiani ed i rappresentanti delle attività produttive per la partecipazione alla manifestazione in programma in Sicilia da giovedì 19 a domenica 22 luglio Wine up expo 2018: incontro a Sennori



SENNORI - Il Comune di Sennori incontra le attività produttive ed artigianali del paese per illustrare e valutare la possibilità di partecipazione alla fiera "Wine up expo 208", che svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 luglio a Linguaglossa, in Sicilia. L'incontro è fissato per martedì 5 giugno, alle 18, nella sala consiliare del municipio, e saranno presenti l'assessore comunale al Bilancio e attività produttive Maria Ladinetti e Nadia De Santis, rappresentante della Ladyoak Ltd di Manchester, agenzia partner di Wine up expo, che ha sviluppato l'applicazione Wine app, per la promozione dell'enoturismo integrato sostenibile.