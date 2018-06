Condividi | Red 16:06 Proseguono i controlli della Guardia di finanza di Cagliari sulle esenzioni per i ticket sanitari e sugli aiuti a sostegno del reddito. Scoperte due persone che hanno indebitamente percepito prestazioni sociali agevolate Ticket sanitari: ancora irregolarità



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle del Gruppo Cagliari e di Muravera e Sanluri hanno individuato due persone, che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nei settori sanitario ed assistenziale. L’azione dei finanzieri è stata orientata sul controllo delle provvidenze pubbliche di “sostegno”: è stata quindi verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.



L’esito delle verifiche ha fatto emergere che i richiedenti l’agevolazione avevano falsamente attestato una situazione reddituale inferiore al reale, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici. A Sestu, i finanzieri del Gruppo Cagliari hanno constatato che le autocertificazioni presentate per accedere al sistema vigente delle prestazioni a sostegno del reddito non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale del richiedente: è stato così possibile accertare l’indebita percezione con il successivo recupero delle somme erogate che ammontano a 750,31euro.



