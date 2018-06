Condividi | M.P. 21:43 L´amministrazione, con i cittadini, questa mattina ha celebrato la Festa della Repubblica. Stintino celebra la Festa della Repubblica



STINTINO - «E' questa un'occasione che da diversi anni abbiamo voluto trasformare in appuntamento costante. Non soltanto per celebrare la festa della Repubblica e i suoi valori, ma anche per ricordare i nostri concittadini che, con il loro sacrificio hanno contribuito a consegnarci questo lungo periodo di pace». Con queste parole, questa mattina, il sindaco di Stintino Antonio Diana si è rivolto ai cittadini che si sono ritrovati nel piazzale davanti al monumento ai caduti.



Nella piazza del Municipio erano in tanti, oltre agli amministratori comunali e alle autorità militari, i comandanti della Stazione dei Carabinieri di Stintino Pierpalo Carta e del Porto Giancula Cirillo, il parroco don Andrea Piras, c'erano tanti cittadini e, soprattutto, un nutrito gruppo di bambini e ragazzi delle scuole di Stintino. E sono stati proprio questi ultimi i veri protagonisti della cerimonia del 2 giugno. A loro l'amministrazione comunale ha voluto lasciare il compito dell'alza bandiera, quindi quello di intonare l'inno di Mameli.



A scandire i vari passaggi della manifestazione, infine, è stata la piccola Federica che, da vera speaker professionale, ha prima dato il benvenuto alle autorità e ai cittadini, quindi ha introdotto i suoi compagnetti e invitato i presenti a cantare l'inno nazionale e, poi, ha salutato il pubblico ringraziandoli a nome dell'amministrazione per la partecipazione.



