Crociere: la Panorama II approda a Porto Torres

PORTO TORRES - Molti gli spostamenti interni da sud al nord dell'Isola e viceversa per assaggiare questa anteprima d'estate. Nel Nord Sardegna il weekend sarà all'insegna delle crociere: oggi è arrivata a Porto Torres la Panorama II della compagnia Noble Caledonia con una cinquantina di passeggeri. La nave continuerà il suo viaggio in Sardegna e domani sarà a Olbia per poi proseguire in direzione Cagliari dove concluderanno la vacanza.



