Cade sull´Alghero-Bosa: salvato dai Vigili del fuoco

ALGHERO – Una giornata all'aria aperta che ha rischiato di finire in tragedia. Oggi, un 50enne, impegnato in un'escursione lugo la panoramica Alghero-Bosa, è scivolato nell'impervia zona di Sa Rocca Pinta, subendo una grave contusione ad una gamba.



A quel punto, sono scattati i soccorsi. Pronto l'intervento dell'elicottero Drago 61 di stanza ad Alghero, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118. Dopo le prime cure, l'uomo è stato accompagnato nel vicino nosocomio algherese.