Condividi | Red 21:43 Il torneo regionale di tennis giovanile ha portato sui campi di Maria Pia oltre settanta partecipanti. Il Tc Alghero, circolo ospitante, ha festeggiato le vittorie dei suoi due portacolori Coppa Città di Alghero: vittorie per Alias e Carboni



ALGHERO – Si è conclusa la “Coppa Città di Alghero 2018”, il torneo regionale di tennis giovanile che, per due settimane, ha visto darsi battaglie oltre settanta giovani tennisti sardi, diretti dal giudice arbitro Giuseppe Calise. Buoni risultati per il Tc Alghero, circolo ospitante, che ha potuto festeggiare le vittorie di due suoi portacolori.



Infatti, nei tabelloni maschili, Giorgio Alias si è aggiudicato l'Under 12 e Lorenzo Carboni l'Under 14. Gli altri tornei sono andati al sassarese Marco Mura (Under 10 maschile), all'olbiese Giorgia Rossi (Under 10 femminile) e alla giovane di Arzachena Valentina Filippeddu (Under 12 femminile).



Nella foto: Lorenzo Carboni e Giorgio Alias