Marcello Orrù 8:30 L'opinione di Marcello Orrù 36milioni a rischio per Sirio



È una vergogna che i 36milioni di euro stanziati per la realizzazione del secondo lotto della metropolitana di superficie di Sassari siano oggi messi a rischio per incapacità e ritardi in capo all'Arst che non ha presentato il progetto preliminare nonostante la stessa Azienda regionale dei trasporti si fosse impegnata a farlo entro il maggio scorso. Un'opera infrastrutturale importantissima per la nostra città, che consentirebbe di collegare la città con i quartieri di Sant'Orsola e Li Punti, rischia di non vedere la luce per inadempienze burocratiche inaccettabili e a cui la Regione deve porre rimedio. Quanto accaduto è un fatto talmente grave, che il presidente Pigliaru dovrebbe rimuovere immediatamente il presidente dell'Arst. La città di Sassari paga ancora una volta le scelte dell'attuale Giunta regionale che non ha riconosciuto la nostra città come città metropolitana relegandola alla debolezza politica e amministrativa.



* consigliere regionale di Fratelli d'Italia