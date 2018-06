video Condividi | A.S. 12:29 Wrc, Alghero spettacolare location



Per il quinto anno consecutivo la città di Alghero con la sua spettacolare location ospiterà il parco assistenza, la direzione di gara e la sala stampa del Rally Italia Sardegna. Un connubio che ha portato un interessante indotto alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia, vista la quantità di tifosi italiani e stranieri che rispondono ogni anno con grande entusiasmo al richiamo dell’appuntamento italiano del campionato del mondo rally. Le parole del responsabile dell´organizzazione della kermesse, Antonio Turitto, in occasione della presentazione stampa di questa mattina nella spendida cornice della biblioteca di Santa Chiara. Commenti Per il quinto anno consecutivo la città di Alghero con la sua spettacolare location ospiterà il parco assistenza, la direzione di gara e la sala stampa del Rally Italia Sardegna. Un connubio che ha portato un interessante indotto alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia, vista la quantità di tifosi italiani e stranieri che rispondono ogni anno con grande entusiasmo al richiamo dell’appuntamento italiano del campionato del mondo rally. Le parole del responsabile dell´organizzazione della kermesse, Antonio Turitto, in occasione della presentazione stampa di questa mattina nella spendida cornice della biblioteca di Santa Chiara. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv