video Condividi | A.B. 16:20 Presentato domenica sera al Kelu l´equipaggio del Team Autoservice, che vedrà l´algherese Giovanni Martinez al volante di una Peugeot 208 R2, con il navigatore di Santa Maria Coghinas Marco Demontis Rally: con Martinez corre Alghero



ALGHERO – Il consigliere regionale Raimondo Cacciotto, i sindaci di Alghero e Santa Maria Coghinas Mario Bruno e Pietruccio Carbini. Ed ancora, il patron del Team Autoservice Cenzo Ledda ed il pilota Paolo Andreucci (dieci volte Campione italiano rally), Domenico Panfili in rappresentanza di Acqua di Sardegna, parenti, amici, appassionati e semplici curiosi, ieri sera (domenica) si sono trovati al Kelu, sul Lido di Alghero, per salutare con un brindisi la partecipazione dell'unico pilota algherese in gara al Rally Italia Sardegna 2018, settima prova del World racing championship.



Per il secondo anno consecutivo, il giovane algherese Giovanni Martinez si presenterà al via del Mondiale Rally al volante della sua Peugeot 208 R2. La novità di quest'anno è rappresentata dal suo partner nell'abitacolo, che sarà il navigatore di Santa Maria Coghinas Marco Demontis, anche lui alla seconda esperienza mondiale. Il binomio isolano correrà nella classe Rc4, classe R2.



L'anno scorso, Martinez si è piazzato 35esimo assoluto e nono nella sua categoria. L'obiettivo 2018 è, ovviamente migliorarsi. Durante la stagione, è prevista anche un'esperienza nel Campionato italiano ed in quello Europeo. Commenti ALGHERO – Il consigliere regionale Raimondo Cacciotto, i sindaci di Alghero e Santa Maria Coghinas Mario Bruno e Pietruccio Carbini. Ed ancora, il patron del Team Autoservice Cenzo Ledda ed il pilota Paolo Andreucci (dieci volte Campione italiano rally), Domenico Panfili in rappresentanza di Acqua di Sardegna, parenti, amici, appassionati e semplici curiosi, ieri sera (domenica) si sono trovati al Kelu, sul Lido di Alghero, per salutare con un brindisi la partecipazione dell'unico pilota algherese in gara al Rally Italia Sardegna 2018, settima prova del World racing championship.Per il secondo anno consecutivo, il giovane algherese Giovanni Martinez si presenterà al via del Mondiale Rally al volante della sua Peugeot 208 R2. La novità di quest'anno è rappresentata dal suo partner nell'abitacolo, che sarà il navigatore di Santa Maria Coghinas Marco Demontis, anche lui alla seconda esperienza mondiale. Il binomio isolano correrà nella classe Rc4, classe R2.L'anno scorso, Martinez si è piazzato 35esimo assoluto e nono nella sua categoria. L'obiettivo 2018 è, ovviamente migliorarsi. Durante la stagione, è prevista anche un'esperienza nel Campionato italiano ed in quello Europeo. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv