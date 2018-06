Condividi | Red 14:12 Da venerdì 15 a domenica 17 giugno, Alghero ospiterà un evento formativo rivolto a professionisti del settore musicale, artisti e promoter, interessati ad apprendere le tecniche per il booking ed il management, ovvero come promuovere e gestire i progetti artistici nel mercato musicale Booking e management musicale ad Alghero



ALGHERO – Da venerdì 15 a domenica 17 giugno, Alghero ospiterà un evento formativo rivolto a professionisti del settore musicale, artisti e promoter, interessati ad apprendere le tecniche per il booking ed il management, ovvero come promuovere e gestire i progetti artistici nel mercato musicale. Il workshop si articolerà in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche e sarà guidato da Carmine Errico, professionista che opera in vari generi musicali: reggae, jazz, hip hop, world.



Con oltre un decennio di esperienza nel business musicale, si occupa anche di comunicazione, organizzazione di eventi, management, produzione e tour management. Il workshop si inserisce nelle attività di formazione promosse dall’Associazione concertistica Jana project, con il coordinamento di Enedina Sanna, nell’ambito del progetto IdentityLab,



La sede di svolgimento è ad Alghero, in Via Planargia 1. La durata complessiva è di 18ore distribuite nelle tre giornate, con inizio il venerdì alle 11. La quota di iscrizione è di 100euro. Al termine, sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può telefonare al numero 344/0699882, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web produzionejanaproject@gmail.com.



