Nuova denuncia dei residenti di Alghero per le condizioni indecorose dei bidoni in dotazione alle attività di somministrazione che conservano i propri rifiuti all´esterno dei locali Scoppiano i bidoni di Piazza Sulis



ALGHERO - In attesa che le schermature in legno approvate dall'Amministrazione comunale riportino un minimo di decoro nel centro storico di Alghero [ GUARDA ], disseminato ormai di bidoni colorati ad uso esclusivo di bar e ristoranti, nuova denuncia di alcuni residenti algheresi. Ecco la foto inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero che ritrae le condizioni di Piazza Sulis alle ore 12.30 odierne. «Ogni commento mi sembra superfluo» scrive amareggiata la lettrice.