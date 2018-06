Condividi | Red 13:19 Si terrà sabato sera, nella Piazza del Comune, una manifestazione tutta dedicata alla musica ed alla birra, organizzata dal Comitato di San Simaco Papa–Classe 68. Non mancherà la possibilità di accompagnare le bionde con lo street food Rock´n´beer a Simiaxis



SIMAXIS - Si terrà sabato 9 giugno, a Simaxis, a partire dalle 21, nella Piazza del Comune, una manifestazione tutta dedicata alla musica ed alla birra. Si chiama, appunto, “Rock'n'beer” ed è organizzata dal Comitato di San Simaco Papa–Classe 68.



In un periodo nel quale l'interesse per la birra da parte degli intenditori sta crescendo, l'intento della manifestazione è quello di offrire, agli amatori della bevanda, una rassegna di birre internazionali da degustare ascoltando la musica dal vivo suonata dal gruppo oristanese Red lips, che suona cover di Skunk Anensie, No Doubt, Evanescence, Anouk, Alanise Morrisette e tanti altri. Non mancherà la possibilità di accompagnare le bionde con lo street food, che sarà preparato a cura del comitato ed i momenti di divertimento con la lotteria a premi.