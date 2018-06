Condividi | Red 18:19 Piano di espansione che riguarderà anche l’Italia dove per ora il vettore non ha una base ma sta ampliando il numero di voli: tre I voli bisettimanali su Alghero da Katowice e Varsavia (già operativi) e Budapest (dal 16 giugno) Wizz Air festeggia i 100 aerei



ALGHERO - Wizz Air ha festeggiato il raggiungimento del traguardo dei 100 aeromobili, prima pietra miliare di un piano di espansione ben più ambizioso. Per sottolineare l’evento, lo scorso weekend è stata presentata una speciale livrea, con cui è stato rivestito uno dei super efficienti Airbus A321 di Wizz Air a Budapest.



Il traguardo è stato raggiunto in soli 14 anni dall’inizio delle operazioni, con l’ambizione di diventare una delle prime 5 linee aeree in Europa. I piani di crescita futuri per Wizz Air sono sostenuti da ordini confermati per ulteriori 268 aeromobili di ultima tecnologia in consegna alla fine del 2026, che porteranno la flotta a quasi 300 aeromobili, trasportando 100 milioni di passeggeri ogni anno, con il supporto di uno staff di 10.000 persone.



Un piano di espansione che riguarderà anche l'Italia dove per ora il vettore non ha una base ma sta ampliando il numero di voli verso il nostro paese. In particolare per la Summer 2018 sono previste 5 nuove rotte: 2 da Vienna verso Bari e Roma, a partire dal 15 giugno con 4 frequenze settimanali. E tre voli bisettimanali su Alghero da Katowice e Varsavia (già operativi) e Budapest (dal 16 giugno), molto importanti per l'incoming.