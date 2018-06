video Condividi | M.V. 19:25 Wrc, Siviero: show in Miniera



L´isola si prepara a ospitare per il quindicesimo anno di fila la tappa italiana del World Rally Championship targato Fia. Dal 7 al 10 giugno i più grandi specialisti del pianeta si sfideranno sugli sterrati e nei circuiti disegnati da Tiziano Siviero, già campione del mondo al fianco di Miki Biasion, su e giù per il Nord Sardegna. La kermesse motoristica, che in Italia è seconda per seguito e importanza solo al Gran Premio di Monza del campionato mondiale di Formula Uno, è stata presentata dal responsabile organizzativo per Aci Sport, Antonio Turitto, dal presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, dal responsabile del circuito, Tiziano Siviero, dal sindaco di Alghero, Mario Bruno, e dagli assessori comunali del Turismo e dell´Ambiente, Gabriella Esposito e Raniero Selva. Al microfono del Quotidiano di Alghero Tiziano Siviero racconta le tappe, con la novità assoluta nella miniera di Olmedo.