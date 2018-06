Condividi | Red 19:03 Grande partecipazione dei gruppi scout cittadini e del Comitato di quartiere di Fertilia, per l´operazione di raccolta rifiuti e successiva differenziazione, organizzata da Legambiente, nella spiaggia da Maria Pia a Fertilia Operazione Spiagge pulite ad Alghero



ALGHERO - Ieri, la spiaggia di Maria Pia, fino a Fertilia, è stata interessata da Spiagge pulite, l'operazione organizzata da Legambiente, che ha visto la grande partecipazione dei gruppi scout e del Comitato di quartiere di Fertilia. All'operazione di raccolta di rifiuti, è seguita la differenziazione.

Quattro i gruppi d'azione. Uno, in particolare, si è occupato delle numerose plastiche che abbondano sul litorale. Grande quantità anche di copertoni da camion raccolti nell'occasione. Al termine della giornata, la Ciclat ha ritirato sia i sacchi accumulati, sia i copertoni raccolti.