Atti di vandalismo negli alloggi popolari: è allarme

PORTO TORRES - Ancora due ricorsi da esaminare prima dell’assegnazione dei 49 alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sostenibile. Sarà il Tribunale amministrativo regionale a decidere se concedere la sospensiva o meno, in caso negativo la graduatoria rimarrebbe invariata, altrimenti il rischio che si allunghino i tempi di consegna.



Questa mattina un confronto aperto degli aventi diritto inseriti nella graduatoria definitiva con il sindaco Sean Wheeler, il vicesindaco Marcello Zirulia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Derudas. Il dirigente Marcello Garau ha spiegato che «la struttura sta predisponendo il capitolato d’appalto e fra due settimane sarà possibile pubblicare il bando per la scelta dei professionisti che procederanno negli accertamenti, nelle certificazioni energetiche e nell’agibilità dei locali». Nel frattempo però si è sollevata la polemica sulla custodia dei fabbricati e degli appartamenti all’interno dei quali si stanno verificando delle incursioni da parte di estranei che stanno danneggiando i locali.



Atti di vandalismo, scritte sui muri imbrattati da bombolette spray e furti di materiale edilizio, sui quali gli stessi affidatari chiedono di poter vigilare, in assenza di un custode, tramite assegnazione temporanea delle chiavi, «perché così possiamo verificare quello che sta succedendo all’interno - hanno denunciato – persone che indisturbate si intrufolano negli appartamenti e che potrebbero provocare danni alle case». Lo stesso sindaco Sean Wheeler ha chiesto ai cittadini assegnatari di denunciare eventuali atti vandalici alle autorità preposte. Una vicenda che si porta avanti da diversi anni e che ha visto la partecipazione di 196 famiglie che speravano di poter avere uno degli alloggi di via Falcone-Borsellino entro l’estate.



