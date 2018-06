Condividi | Red 10:58 Nel fine settimana, gli algheresi Stefano Piras e Luciano Catogno hanno conquistato due secondi posti, rispettivamente nella Cronoscalata di strada di Sennori e nella Marathon di Sinnai Doppio podio per l´AlgheroBike



ALGHERO - Ottimo fine settimana per gli atleti dell’Algherobike impegnati sia su strada, sia in mountainbike. Sabato, si è disputato a Sennori il secondo Memorial Piana Gavino, Cronoscalata su strada in ricordo del giovane biker sennorese prematuramente scomparso l’anno scorso. Una cinquantina gli iscritti alla gara e, fra questi, l'algherese Stefano Piras, che non ha tradito le aspettative, ottenendo un ottimo quarto posto assoluto e secondo di categoria, chiudendo i 9chilometri in 18'19”.



Per la mountain bike, invece, domenica è andata di scena a Sinnai la 17esima edizione della Serpilonga Memorial Felice Schirru, specialità Marathon, con la presenza, tra i circa quaranta partenti, degli algheresi Cristian Calabria, Luciano Catogno e Simona Lecca. La prova, organizzata dalla Sinnai Mtb, capitanata dal presidente Gianluca Oghittu, si è disputata sulla distanza di 65chilometri ed un dislivello finale di 2200metri. Il percorso, molto impegnativo, caratterizzato dal fondo secco e pietroso, è stato reso ancor più faticoso dalla giornata tipicamente estiva.



Calabria e Catogno si sono agganciati subito al gruppo principale, che ha affrontato compatto i primi 5chilometri d'asfalto, mentre Lecca si è defilata pian piano, scegliendo di procedere con il suo passo. Dopo lo scollinamento, Cristian Calabria, non in ottima condizione, ha rallentato un po l'andatura, chiudendo in sesta posizione Master 3 (24esimo assoluto), in 4h34', mentre Luciano Catogno ha chiuso la gara secondo nella Master 5 (17esimo assoluto), in 4h14'. Un po' di sfortuna per Simona Lecca, che ha forato al 30esimo chilometro, che l'ha costretta al ritiro. Il prossimo appuntamento è per domenica 10 giugno, a Bitti, per la gara di Campionato sardo su strada, specialità Mediofondo.