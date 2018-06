video Condividi | M.V. 13:45 Monza poi Alghero: tutto esaurito

Quindici anni di rally in Sardegna



La kermesse automobilistica mondiale sceglie per il quinto anno consecutivo la città di Alghero per il quartier generale del Wrc, l´evento che dopo il Gran Premio di Formula 1 garantisce il maggior prestigio e la migliore copertura televisiva. 20 prove speciali e 313 km cronometrati. Il padrone di casa dell'Aci, Giulio Pes, parla di grande accoglienza e ringrazia quanti lavorano quotidianamente per la buona riuscita dell'evento. L'assessore al Turismo Gabriella Esposito soddisfatta per l'ottimo ritorno d'immagine per la Riviera del Corallo.