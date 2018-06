Condividi | Red 13:52 Nuovo appuntamento con la donazione di sangue in città. Giovedì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12, l´autoemoteca dell´Avis provinciale sarà presente in Largo San Francesco, accanto alla Torre di San Giovanni Avis al rally: raccolta di sangue ad Alghero



ALGHERO - In programma ad Alghero un nuovo appuntamento di donazione sangue, organizzato dall'Avis comunale, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell'Ospedale Civile e con l'Amministrazione comunale. Si tratta di una raccolta di sangue straordinaria, in occasione degli eventi organizzati per il Rally Italia Sardegna, in programma da giovedì 7 a domenica 10 giugno.



Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9, dalle 8 alle 12, un'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale si posizionerà in Largo San Francesco, accanto alla Torre di San Giovanni, pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Donando il sangue, possiamo salvare la vita agli altri», ricordano dalla sede algherese dell'Avis.