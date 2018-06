Condividi | Antonio Derriu 14:12 L'opinione di Antonio Derriu Il Rally fa bene ad Alghero, basta polemiche



Entra nel vivo la kermesse mondiale che per quattro giorni, dal 7 al 10, metterà Alghero e le strade del nord Sardegna al centro del panorama rallystico internazionale. Il Rally Italia Sardegna, valido come prova del mondiale Wrc, diventa un appuntamento fisso e pone Alghero al pari delle grandi capitali dei motori.



La comunità del Partito dei sardi di Alghero, rappresentato nella massima assise cittadina dalle consigliere Elisabetta Boglioli e Marina Millanta e in Giunta dall'assessore al Bilancio, demanio e patrimonio Gavino Tanchis, non può che essere orgoglioso e soddisfatto per essere stato parte attiva, con l’Amministrazione tutta, nel garantire alla nostra città questa grande vetrina, non solo per quest’anno, ma anche per quello a venire. Oltre ad assicurare un impatto mediatico di livello internazionale, il Rally ha una ricaduta economica sul nostro territorio di grande importanza, che interessa tutto il comparto turistico e non solo; molte infatti sono le aziende locali che intorno a questa manifestazione sono riuscite a ritagliarsi una fetta di business e sempre tanti sono i giovani algheresi che, se pur per un breve periodo, hanno trovato nel Rally un’occasione lavorativa.



Il Partito dei sardi di Alghero, forte dell’appello lanciato a tutte le forze politiche della Riviera del corallo su una convergenza politica attorno ai bisogni della città, dei cittadini e dei suoi graditi ospiti, la Convergenza Alghero, non può non notare con rammarico che anche su questo che dovrebbe essere un momento di festa e di promozione del territorio vi sia il tentativo di sollevare inutili polemiche pur di ritagliarsi spazi personali. Nella speranza che il bene della città sia messo avanti a tutto, il Partito dei sardi di Alghero augura a tutti i cittadini, e ai turisti che ci onorano della loro presenza, di poter godere appieno del fervore che in questi giorni inebria l’aria e faccia soprassedere a quei piccoli disagi che inevitabilmente potrebbero nascere.



* tesoriere Partito dei sardi Alghero